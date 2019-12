Horb a. N. Adventsidylle mit Protest-Akzent

Und um diese Ponys und Esel gab es jede Menge Aufregung. Tierschützer haben am Samstag am Mittelaltermarkt gesessen und wollen den Esel auf dem Weihnachtsmarkt verbieten. Noch kurioser: Auch Kindereisenbahn-Betreiber Markus Glados bekommt Ärger mit den Tierschützern: "Die Eisenbahn ist rund um die Fischtreppe aufgebaut. Die Tierschützer haben sich beschwert, dass das die Fische stören könnte. Traurig, dass man sich über so was Gedanken machen muss."

Auch Elke Kerler aus Langenringen bei Augsburg versteht die Kritik der Tierschützer nicht: "Die haben ihr Transparent bei den Schafen auf dem Vorplatz aufgehängt. Wenn ich die nicht vorm Schlachter gerettet hätte, wären die schon verwurstet!"