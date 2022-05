2 Die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trainiert am Freitagmorgen in der Helios-ArenaTraining, hier Bundestrainer Toni Söderholm (links) mit dem Ex-Schwenninger Dominik Bittner. Foto: Sigwart

Mit Spannung und Vorfreude blickt ein jeder Eishockeyfan auf das Länderspiel Deutschland gegen Österreich, das am Sonntag in der Helios-Arena ausgetragen wird. Doch was bedeutet es, wenn eine deutsche Nationalmannschaft in Schwenningen zu Gast ist?















Link kopiert

VS-Schwenningen - "Es ist auf jeden Fall ein anderes Flair", entgegnet Krischan Läubin, Pressesprecher der Schwenninger Wild Wings, sofort auf die Frage, welche Unterschiede es – auch im Vorfeld – zwischen einem Eishockey-Länderspiel und einem "normalen" DEL-Spiel der Wild Wings gebe. Wenn am Sonntag um 17 Uhr die Partie Deutschland gegen Österreich am Bauchenberg angepfiffen wird, dann wird Läubin zusammen mit seinen Kollegen von der Geschäftsstelle der Wild Wings hinter der Bande stehen und bereits auf ein paar arbeitsintensive Tage zurückblicken. Denn die ersten Spieler sind bereits am vergangenen Mittwoch, beziehungsweise Donnerstag, in der Neckarstadt angekommen, weil sie hier bis einschließlich Montag zusätzlich zum Vorbereitungsspiel ihr Trainingslager absolvieren – das letzte vor den Weltmeisterschaften, die ab dem 13. Mai in Finnland stattfinden.

Wild Wings als Veranstalter

Während die Kunsteisbahn VS GmbH (KEB) Halle und Eis für Training und Spiel zur Verfügung stellt, ist der Spielbetrieb der Wild Wings Veranstalter der Partie und hat somit die Verantwortung inne. "Als Gastgeber möchten wir alles dafür geben, dass sich Mannschaft und Verband bei uns wohlfühlen und ihnen so viel Annehmlichkeiten wie möglich bescheren", sagt Krischan Läubin. So sind die Wild Wings für die Organisation des Spieltags zuständig, wenn auch auf Vorlage des Deutschen Eishockeybunds (DEB). "Wir stellen die Rahmenbedingungen und werden dabei die DEB-Konzepte implementieren", erklärt der Pressesprecher. So gebe es diesmal einen gewissen Mehraufwand als bei anderen Spielen, weil es mehr Schnittstellen als sonst sind. Während das VIP-Ticketing über die Wild Wings läuft, können die übrigen Tickets über den DEB erworben werden. Auch bei jeglichen Terminen in Sachen Öffentlichkeitsarbeit arbeitet Läubin diesmal mit dem Pressesprecher des DEB, Daniel Goldstein, zusammen. "Er ist der Chef im Ring, ich unterstütze."

Spieler mit Weltklasse-Niveau

Blickt Läubin auf den Kader, der derzeit in Schwenningen zu Gast ist, dann ist er immer wieder begeistert. "Es sind Namen, die erlebt man gewiss nicht alle Tage, viele Spieler haben Weltklasse-Niveau." So werde das Spiel am Sonntag gewiss eine sehr große "Kultur-Sport-Dimension" einnehmen. "Es ist eine Ehre für uns und gleichzeitig auch eine Chance, dass es keine Eintagsfliege wird", findet Krischan Läubin.

KEB im Großeinsatz

Das Team der KEB sei mit Blick auf das Spiel, das übrigens im Sitzplatzbereich schon ausgebucht ist, motiviert und gespannt, berichtet Hallenmanager Klaus Hässler. Natürlich habe es einen höheren Aufwand bei der Vorbereitung der Halle gegeben als sonst. Doch der DEB habe eine eigene Firma beauftragt, die auch für die Bespielung der Werbeflächen an den Banden zuständig ist. "Das hätten wir mit unserer derzeitigen Manpower sowieso nicht allein stemmen können", sagt Hässler hinsichtlich der fehlenden Eismeister. Die Endaufbereitung des Eises habe aber die KEB gemacht. Das Länderspiel sei gewiss ein Highlight und wichtig für das Image am Bauchenberg. Der Hallenmanager ist überzeugt, dass es eine "tolle Stimmung" geben wird.

Mannschaft schläft und isst im Hotel Sombea

Dass sich die Nationalmannschaft in Schwenningen wohlfühlt, dafür will auch Daniel Repp, Geschäftsführer vom Hotel Sombea, sorgen, wo das 46-köpfige Team – davon 29 Nationalspieler – unweit von der Helios-Arena untergebracht ist. Nicht nur Frühstück und Abendessen als Buffet sowie Snacks per Catering zwischendurch gibt es hier für die Mannschaft, sondern auch einen Physio-Raum und Platz für Teambesprechungen mit Beamer und Leinwand. "Wir möchten, dass die Infrastruktur für die Spieler passt", sagt Repp, der sich erfreut zeigt, dass "alles von Rang und Namen" im Sombea zu Gast ist. Während das Team parallel zu den übrigen Restaurant- und Hotelgästen zum Essen in der Lounge sitzt, wird der Bereich für die Besprechungen und die nötige Ruhe kurzfristig abgetrennt. Auch werde der Kontakt zu übrigen Personen weitestgehend eingeschränkt, um die Gefahr einer Corona-Ansteckung einzudämmen.

OB Jürgen Roth ist stolz

Auch wenn er selber die Partie in der Helios-Arena nicht live mitverfolgen wird, zeigt sich Oberbürgermeister Jürgen Roth angetan: "Die deutsche Eishockey Nationalmannschaft zu Gast in VS – ich muss gestehen, diese Schlagzeile gefällt mir sehr gut!" Dass das Länderspiel gegen Österreich gerade im Jubiläumsjahr stattfindet, freue ihn besonders. "Und es macht mich als Oberbürgermeister stolz, dass die Helios-Arena national wie international zum ›home of hockey‹ wird."

Info: Die restlichen Karten für das Spiel

Das Eishockey-Länderspiel Deutschland gegen Österreich findet am Sonntag, 17 Uhr, in der Helios-Arena statt. VIP-Tickets für die Lounges in der Helios-Arena gibt es per Mail an vip@wildwings.de, die übrigen Restkarten unter www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/.