1 Simon Klass vor dem Tunnel bei Hirsau Foto: Simon Klass

Kurz bevor der Bau der Tunnel-Lösung vergeben werden soll, meldet sich CDU-Kreisrat Simon Klass zu Wort. Er sagt: Mit diesem Vorhaben verschwendet der Zweckverband 18 Millionen Euro. Alternativen scheint es aber keine zu geben – zumindest keine, die das Projekt nicht in Gefahr bringen.









Wäre alles nach Plan gelaufen, wäre in wenigen Tagen bereits alles fertig. Doch wie so oft bei großen Projekten, zu denen die Hermann-Hesse-Bahn (HHB) zweifellos zählt, kam es auch in Sachen Fledermausschutz anders als geplant.