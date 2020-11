Hermann-Hesse-Gymnasium Leiter beendet Bindestrich-Diskussion in Calw

Calw - Die Rechtschreibung ist eine ernste Sache – vor allem für die, denen es ernst damit ist. Redakteure gehören bestenfalls zu dieser Gattung. Unabsichtliche Fehler, die sie am nächsten Morgen in der Zeitung entdecken, sind schmerzlich. Absichtlich gemachte kaum zu ertragen. Dieser "Schmerz" wird in Calw immer dann empfunden, wenn ein Redakteur einen Schulnamen falsch schreiben muss – weil man es in der Stadt halt so macht. Etwa das Hermann Hesse-Gymnasium (HHG), das traditionell mit einem Bindestrich zu wenig geschrieben wird. Außer an der Schule, wie sich nun herausstellt. Seit gut vier Jahren steht nämlich Markus Köcher an der Spitze des HHG. Der Deutschlehrer hat – von der Öffentlichkeit unbeachtet – den jahrzehntealten Fehler in der Schulkommunikation korrigiert. Die Diskussionen der vergangenen Wochen über die kleinen Striche, die für manchen einen großen Unterschied machen, verfolgt er deshalb mit Interesse.