Heimat hat viele Facetten. Es scheint so, als könne jeder mit dem Begriff etwas anfangen oder hat zumindest eine subjektive Wahrnehmung davon. Doch wie wird der Begriff in der Wissenschaft definiert? In der Soziologie tun sich die Experten schwer.















Der Gedanke an Heimat ist oftmals verbunden mit Gefühlen, Kindheitserinnerungen oder einem vertrauten Ort. Allerdings ist der Begriff durch die Verwendung in der NS-Zeit auch negativ geprägt und steht in diesem Kontext für Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit. Auch in der Soziologie spielt dieser Kontrast eine Rolle.

Für das Projekt #Heimatgefühle haben wir mit Boris Nieswand gesprochen, der an der Universität Tübingen das Institut für Soziologie leitet. Im Gespräch wird klar, dass der Heimatbegriff auch in der Wissenschaft keine klare Definition findet. Zumindest in der Soziologie nicht. "Heimat ist ein alltagsweltlicher Begriff. Das heißt, es gibt verschiedene Bedeutungen des Heimatbegriffs", antwortet der Professor auf die Frage nach der soziologischen Definition für den Begriff Heimat. Auch durch die Einflüsse der Globalisierung ist der Heimatbegriff zu einem besonders vielschichtigen Begriff geworden. "Gerade in Deutschland ist die Bezeichnung auch aufgrund der historischen Vergangenheit eher spezifisch und hat verschiedene Verwendungstraditionen", erklärt Nieswand.

Heimatverständnis in Kindheit entwickelt

Für viele Menschen hat Heimat etwas mit Emotionen zu tun. Wer sich bei dem Gedanken an Heimat an seine Kindheit erinnert, einen bestimmten Ort im Kopf hat oder an den Geruch von Omas Essen denkt, dem schreibt die Wissenschaft eine bestimmte Definition zu. Laut dem Sozialwissenschaftler fallen diese Dinge unter die kulturelle Definition von Heimat. Ausgehend von der Romantik sei Heimat hier mit kulturellen Eigenschaften verbunden, so Nieswand. Diese Eigenschaften eigne sich der Mensch durch frühe Sozialisation an. Das heißt, dass der Mensch schon sehr früh zum Beispiel die Sprache, Dialekte, bestimmte Geschmäcker oder Gerüche mit Heimat verbindet, weil er damit aufgewachsen ist. Dazu zählen auch die Zugehörigkeit zu einer Familie, Vereinen oder Nachbarschaften.

Heimatbegriff durch NS-Zeit negativ beeinflusst

Was der Wissenschaftler an der Bezeichnung "Heimat" als kritisch einstuft, ist die Verwendung des Begrifffs in der NS-Zeit. Die Nationalsozialisten prägten den Begriff bezogen auf die völkische Gemeinschaft und das Vaterland. Eine Einheit, in der das Fremde keinen Platz hatte. In diesem Sinn werde die Verwendung von Heimat negativ beeinflusst und für Ausgrenzung benutzt, so Nieswand. Minderheiten wie beispielsweise Gastarbeiter, Juden oder Sinti und Roma werden durch diesen Begriff eher mit Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit konfrontiert anstatt mit dem Gefühl von Zugehörigkeit.

"Heimat ist ein Begriff, der schon lange politisch umstritten ist", erklärt der Sozialwissenschaftler. Gerade Heimatmuseen versuchen deshalb die nationalsozialistische Geschichte aufzuarbeiten und sich kritisch mit dem Begriff auseinanderzusetzen.

Was meine ich mit dem Begriff Heimat eigentlich?

Laut Nieswand ist es wichtig, bei der Verwendung von des Wortes Heimat konkret zu machen, was man damit in Verbindung bringt. Gerade weil der Begriff hoffnungslos in politische Diskurse verstrickt sei. "Man muss verstehen, dass die Menschen Unterschiedliches damit meinen."

Er selbst nutzt die Bezeichnung nicht, auch nicht als Selbstbeschreibung. "Ich habe durch meinen Beruf gelernt, sehr stark begriffskritisch zu denken." Natürlich bringe auch er bestimmte Orte und Emotionen mit seiner Kindheit in Verbindung. Grundsätzlich würde der Professor das aber nicht mit dem Begriff Heimat betiteln.

