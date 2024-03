1 Schlussstrich unter das Verfahren um unzulässige Waffenexporte von Heckler & Koch (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Fast 20 Jahre ist es her, dass Heckler & Koch mit dem illegalen Verkauf von Sturmgewehren nach Mexiko begann. Lange hat sich auch der BGH damit befasst. Nun ist das Urteil insgesamt rechtskräftig.









Der Bundesgerichtshof (BGH) hat einen Schlussstrich unter das Verfahren um unzulässige Waffenexporte der Rüstungsfirma Heckler & Koch nach Mexiko gezogen. Nachdem eine verfahrensrechtliche Frage zur Einziehung von Geld aus einer Tat geklärt worden war, bestätigte der dritte Strafsenat am Dienstag in Karlsruhe das frühere Urteil des Landgerichts Stuttgart in Gänze. Grundsätzlich hatte der BGH schon im Jahr 2021 entschieden, dass von dem Unternehmen mehr als drei Millionen Euro eingezogen werden. Offen blieb eine Detailfrage, um die es jetzt noch ging.