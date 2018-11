Hechingen Umut K.: Urteil nach Todesschuss rechtskräftig

Karlsruhe/Hechingen - Das Urteil gegen zwei junge Männer, die für den tödlichen Schuss auf den 22-jährigen Umut K. in Hechingen verantwortlich sein sollen, ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) wies sowohl die Revisionen der beiden Angeklagten als auch die der Staatsanwaltschaft zurück. Das geht aus dem am Freitag in Karlsruhe veröffentlichten Urteil hervor.