Hechingen Pfefferspray-Einsatz: Polizei nimmt Stellung

So haben sich die Beamten – zwei Streifen – bevor sie sich Zutritt verschafften, Martin Klein durch ein geöffnetes Fenster angesprochen. "Er wurde gebeten, seinen Hund anzuleinen und ins Freie zu führen", heißt es in dem Schreiben. Martin Klein sei dem nicht nachgekommen. Die Beamten haben daraufhin die Aufforderung wiederholt und drohten "unmittelbaren Zwang an".

Weiter sei die Haustüre mit einem Stock blockiert gewesen. Daher verschaffte sich ein Beamter Zutritt über ein angelehntes Fenster. Die Polizei spricht hier von einer "Verweigerungshaltung" von Martin Klein. Denn er hatte seinen Hund trotz der polizeilichen Drohung nicht angeleint. "Als sich der Beamte über das Fenster Zutritt in die Räumlichkeiten verschaffte, rannte der Hund direkt auf ihn zu", heißt es im Bericht. So habe der Beamte von einem Angriff ausgehen müssen und habe zur Abwehr des Hundes "das mildeste taugliche Mittel", Pfefferspray, eingesetzt.

Zur laut Klein überzogenen Gewalt (Haare ziehen, zu Boden werfen) heißt es seitens der Beamten: "Bei der Anwendung unmittelbaren Zwangs werden von den Polizeibeamten die Techniken eingesetzt, welche sie im polizeilichen Einsatztraining vermittelt bekommen." Der Beamte habe "Transport- und Haltegriffe" eingesetzt. Dabei seien "je nach Einsatzsituation auch Griffe an den Kopf vorgesehen". Dies sei auch in diesem Fall erfolgt.