Hechingen Keine Leine – kein Hund

"Ein Hund gehört in der Stadt an die Leine und das ist keine Tierquälerei!!!", heißt es unter anderem in den Kommentaren auf der Facebook-Seite des Schwarzwälder Boten. Auch andere zeigen wenig Verständnis für Kleins Nicht-Einhalten der Leinenpflicht: "Gesetze und Regeln zu erlassen, liegt in der Macht der zuständigen Institutionen. Diese zu befolgen oder zu missachten wiederum in der Entscheidungsfreiheit des Einzelnen. Wird solch’ eine bewusste Entscheidung getroffen, hat man für sich die Konsequenzen zu tragen."

Die Gegenseite kommentiert wie folgt: "Die Menschheit verblödet. Hechingen hat ganz andere Probleme als einen friedlichen Hund und dessen Besitzer". Ein anderer meint auf der Internetseite unserer Zeitung: "Klar hat Herr Klein gegen geltendes Recht verstoßen und seine daraus resultierende Strafe nicht bezahlt. Aber würde man so auch mit einem anderen Hechinger Bürger umgehen, der ›normal konservativ‹ lebt und ihm den Hund entziehen, obwohl die ganze Stadt weiß, dass die zwei ein Herz und eine Seele sind?"

Doch auch die Verhältnismäßigkeit wird in Frage gestellt. "In Hechingen laufen unendlich viele Hunde frei rum in leinenpflichtigen Zonen. Die werden alle nicht bestraft. Obwohl einige von diesen Hunden wirklich unmöglich zu Menschen und anderen Hunden sind. Wo ist da die Fairness?", schreibt eine Frau.

60 E-Mails zum Thema sind inzwischen beim Bürgermeister eingegangen. Viele wünschen sich, dass Herrchen und Hund bald wieder vereint sind. Doch eines scheint klar zu sein: Ohne Leine wird es nicht gehen.