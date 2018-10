Hechingen Übertriebene Gewalt der Polizei?

Doch der Einsatz der Polizei und des Ordnungsamtes sorgt für Aufregung, vor allem im Internet. Kleins Nachbarn, die Betreiber eines Tattoo-Studios, haben auf Facebook einen Aufruf gestartet. Die Menschen sollen sich an Bürgermeister Philipp Hahn wenden. 40 E- Mails sind eingegangen – Stand Donnerstagmorgen.

In dem Schreiben wird die sofortige Freigabe des beschlagnahmten Hundes gefordert. "Dieses unverhältnismäßige Vorgehen zu Lasten eines unschuldigen Lebewesens ist unsozial und in keinster Weise akzeptierbar", heißt es darin.

Den Menschen geht es zum einen also um den Hund, der laut den Kommentaren ein "sooo lieber" sei, immer beim Herrchen laufe. Zum anderen geht es darum, dass gemutmaßt wird, dass man Martin Klein zeigen wollte, dass man mit seiner Art zu leben nicht einverstanden ist. "Sie wollen ihn einfach nur strafen weil er nicht so lebt wie sie es gerne hätten...das ist ein abgekartetes Spiel", schreiben die Betreiber des Tattoo-Studios.

Die Stadt äußert sich wie folgt: "Die Stadt Hechingen hat beim Amtsgericht die Erzwingungshaft gegen einen Bürger beantragt. Diese wurde vollstreckt, nachdem die Strafe bei der Justizvollzugsanstalt nicht angetreten wurde. Da die Person einen nicht angemeldeten, herrenlosen Hund mit sich führte, wurde dieser in Sicherheit verbracht."

Ergänzend wird mitgeteilt, dass die Vollstreckung der Erzwingungshaft keine Folge einer nicht bezahlten Hundesteuer gewesen sei. "Sie geht auf Bußgelder zurück, die wegen Verstoß gegen die Leinenpflicht verhängt wurden. Herr Klein hatte zirka ein Jahr die Möglichkeit, die Bußgelder zu begleichen beziehungsweise ersatzweise einen Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt anzutreten. Dies hat er nicht getan, woraufhin die Stadt Hechingen die Erzwingungshaft beantragt und vollstreckt hat."

Der Vorfall hätte also vermieden werden können. Doch wieso bekommt Klein seinen Hund nach Zahlung der Strafe nicht zurück? "Der Hund war ursprünglich Eigentum eines Hechinger Bürgers, der mittlerweile verzogen ist. Da Herr Klein keinen Nachweis über den Eigentumswechsel (vom verzogenen Bürger zu Herrn Klein) erbringen kann, ist die Eigentumsfrage nach wie vor ungeklärt. Da die Herausgabe des Hundes nur an den Eigentümer oder an eine durch Vollmacht beauftragte Person erfolgen darf, wird der Hund weiterhin verwahrt", vermeldet die Stadt.

Verantwortlich ist Klein für den Hund allerdings auch dann, wenn er nicht der Besitzer ist. Jeder, der einen Hund führt – egal, ob der eigene oder nicht – muss sich an die Leinenpflicht halten.

Zumindest der Einsatz der Polizei bleibt aber wohl für einige diskutabel. Weitere Details dazu sollen in den nächsten Tagen mitgeteilt werden.