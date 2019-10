Hechingen/Binsdorf Lebenslänglich für Mord an Mutter

Er hatte im Prozess gestanden, am 24. März dieses Jahres in dem 1000-Einwohner-Ort Binsdorf seine Mutter mit einem Survivalmesser in den Bauch gestochen zu haben. Die Frau war drei Monate später als direkte Folge dieser lebensgefährlichen Verletzung gestorben. Das hatte das Gutachten einer Rechtsmedizinerin ergeben.