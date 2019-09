Geislingen Messerstich auf Mutter: Mord-Urteil ist möglich

Seine Schwester attackierte er nicht, sondern ging wieder ins Erdgeschoss, wo er seine Waffe neben die Schwerverletzte legte. Er rief selbst bei der Polizei an und teilte mit, dass er seine Mutter erstochen habe. "Dem Angeschuldigten war es gleichgültig, ob seine Mutter zu diesem Zeitpunkt bereits tot war oder noch gerettet werden konnte", so Beiter in der Anklage. Wenige Minuten nach dem Anruf nahmen Polizisten den Mann fest. Seit 25. März sitzt er in Untersuchungshaft.