Interessierte Schüler und Eltern können sich am Freitag, 2. Februar, einen Eindruck vom Gymnasium am Rosenberg machen.

Das Gymnasium am Rosenberg (GaR) öffnet die Türen für seine künftigen Fünftklässler.

Dazu lädt die Schule am Freitag, 2. Februar, ab 15.30 Uhr alle zukünftigen Schüler und ihre Eltern zum Tag der offenen Tür ein.

Das GaR möchte vor allem diejenigen ansprechen, für die es bald ernst wird mit der Entscheidung für die geeignete weiterführende Schule: die Viertklässler selbst.

Lehrkräfte informieren

So ist das Programm dieses Tages vor allem darauf ausgerichtet, den Kindern zu zeigen, was man in den verschiedenen Fächern am Gymnasium lernen kann. Um 15.30 Uhr begrüßt der Schulleiter Dirk Weigold die Viertklässler und ihre Eltern im Foyer.

Bis 18 Uhr sind zahlreiche Fachräume geöffnet: Die Lehrkräfte informieren über den Unterricht in den jeweiligen Fächern und bieten für die Viertklässler eine Stempel-Rallye an.

Für das leibliche Wohl sorgt die Klassenstufe 5 im Schülercafé im Erdgeschoss. Dort steht auch die Schulleitung für weitere Fragen zur Verfügung.