1 Verleihung der „Michelin“-Sterne 2024 für deutsche Restaurants in der Hamburger Handelskammer. Foto: dpa/Marcus Brandt

Die Verleihung der Sterne und Auszeichnungen des „Guide Michelin“ könnte man als die Oscars der Spitzengastronomie bezeichnen. Diese wurden für das Jahr 2024 in Hamburg vergeben. Dabei wurde wieder einmal klar: In Baden-Württemberg lässt es sich gut leben.









Die Zahl der Feinschmecker-Restaurants im Südwesten bleibt auf einem hohen Niveau – doch Bayern löst Baden-Württemberg in diesem Jahr bei der Zahl der meisten Sterne-Restaurants ab. In der neuen Ausgabe des „Guide Michelin“ werden im Südwesten 73 Adressen aufgelistet, im größeren Nachbarland sind es 79, wie am Dienstagabend in Hamburg bekannt gegeben wurde.