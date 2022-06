1 Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Montag bei Hansgrohe im Einsatz. Foto: Sum

Am Tag nach dem Großeinsatz der Feuerwehren aus dem Landkreis bei Hansgrohe ist die Produktion im Werk West wieder weitgehend normal gelaufen. Auch die sieben Brandbekämpfer waren bereits wieder bei der Arbeit.















Link kopiert

Schiltach - Wegen ungewöhnlich großer Hitze in der Galvanikanlage schmolz dort am Montagmittag zunächst ein Sicht- und Spritzschutz aus Kunststoff, bevor die Vorrichtung in Brand geriert, gibt die Polizei am Dienstag neue Details bekannt. Mitarbeiter löschten das Feuer selbst. Die angerückte Feuerwehr alarmierte dann wegen einer zunächst nicht definierbaren Flüssigkeit den Gefahrgutzug des Landkreises. Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften an – gut 70 waren vor Ort.

330 Mitarbeiter müssen Gebäude verlassen

Das gesamte Gebäude wurde evakuiert, 330 Mitarbeiter mussten nach Unternehmensangaben ihren Arbeitsplatz zeitweise verlassen. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet, die Flüssigkeit hatte sich verflüchtigt und es bestand "zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung", erklärte die Feuerwehr noch vor Ort. Sieben Mitarbeiter wurden vom Roten Kreuz behandelt, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten, zwei kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Ab 17 Uhr wird wieder gearbeitet

Für den Großteil der Beschäftigten ging es direkt nach dem Einsatzende wieder an die Arbeit. Ab 17 Uhr konnten "sämtliche Produktionsbereiche des Hansgrohe Werks West ihre Arbeit wieder ganz normal aufnehmen", erklärt Pressesprecher Jörg Hass auf Nachfrage unserer Redaktion. Abgesehen von der Galvanik: An der Anlage sei durch den Brand ein Schaden entstanden, "dessen Behebung nach aktueller Schätzung mehrere Tage benötigen wird".

Galvanik-Ausfall soll sich nicht auf Kunden auswirken

Die Produktion im Werk West laufe damit wieder ganz normal, einzige Ausnahme sei noch immer erwähnte Galvanik, so Hass. "Das wirkt sich natürlich auf die Produktion insgesamt aus, doch rechnen wir aktuell, auch aufgrund von Zwischenbeständen, nicht mit relevanten Auswirkungen auf unsere Kunden", informiert er weiter.

Allen Mitarbeitern geht es gut

Das wichtigste aber: "Allen Mitarbeitenden des Werk West geht es gut, auch den sieben Brandbekämpfern", betont der Pressesprecher. Sie seien heute allesamt bereits wieder im Werk im Einsatz. Ihre Reaktion bei dem Brand an der Anlage findet bei Hansgrohe offenbar große Anerkennung: "Das gesamte Unternehmen ist sehr stolz auf unsere Brandbekämpfer und absolut dankbar. Ihr entschlossenes und mutiges Vorgehen ist beispielhaft und vorbildlich", lobt Hass.