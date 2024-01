Haus nach Brand unbewohnbar: So lief der Feuerwehreinsatz in Bisingen ab

So lief der Feuerwehreinsatz in Bisingen ab

1 Ein Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus in Bisingen sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Foto: Feuerwehr Bisingen

60 Einsatzkräfte sind vor Ort, um den Brand im Dachgeschoss eines Wohnhauses zu löschen. Die Feuerwehrleute kämpften nicht nur gegen die Flammen, sondern auch gegen extreme Hitze und extreme Kälte. Wie der Einsatz am Samstag ablief.









Es ist Samstag, 11.17 Uhr, als bei der Feuerwehr der Alarm tönt: In der Albstraße in Bisingen steht ein Dachstuhl in Flammen. Kommandant Marc Mayer ist zuerst vor Ort. Rauch dringt aus einem Fenster an der Giebelseite. Sein erster Gedanke: „Sind alle Personen raus aus dem Haus?“ Ja, zum Glück konnten alle Bewohner rechtzeitig und selbstständig das Gebäude verlassen.