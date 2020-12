Großeinsatz in Balingen Lichtspaziergänger widersetzen sich Versammlungsverbot

So friedlich wie in den vergangenen Wochen ging es diesmal wohl nicht zu. Augenzeugen berichten von Auseinandersetzungen zwischen den Teilnehmern und der Polizei. Lautstarkes Geschrei ist in der ganzen Fußgängerzone zu hören. Laut ersten Angaben einer Pressesprecherin in Reutlingen, sei die Lage noch unklar. Die Einsatzkräfte würden versuchen, für Ordnung zu sorgen. Ein Polizist wurde wohl verletzt. Mehr sei im Moment noch nicht bekannt.

Die Stadtverwaltung hatte den "Lichtspaziergang" am Freitag vergangene Woche verboten. Ebenfalls untersagen wollte man im Balinger Rathaus die "Frauen-Bustour", die an diesem Dienstag in Balingen Station macht. Dieses Verbot hat das Sigmaringer Verwaltungsgericht am Montag gekippt: Der Bus kann kommen, es gelten allerdings strenge Auflagen. Im Kern geht es bei der Bustour um Protest gegen die angebliche Corona-Diktatur.