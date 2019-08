Griff nach Parteivorsitz Genossen von Esken-Coup überrascht

Deutlich positiver bewertet Bruno Knöller, SPD-Fraktionsvorsitzender im Bad Wildbader Gemeinderat die Kandidatur. "Ich bin positiv überrascht von dieser Nachricht", meint Knöller. Gar als "kleine Sensation" bezeichnet er die Kandidatur. Er halte Esken für eine Frau, die es verdient hätte, Vorsitzende zu werden. "Und die SPD hätte es verdient, eine solche Vorsitzende zu haben."

Esken sei mutig, was man unter anderem daran erkannt habe, dass sie sich als eine von nur acht SPD-Abgeordneten gegen das Abschiebegesetz aussprach. Knöller, dienstältester Gemeinderat in der Bäderstadt, hält es dennoch für unwahrscheinlich, dass das Duo es an die Spitze schafft. "Es gibt ein wirklich starkes Feld. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt."

Geradezu euphorisch zeigt sich Renato Fontes, SPD-Vorsitzender in Calw. "Ich bin überzeugt, für die Calwer SPD sprechen zu können, um zu sagen, dass wir uns alle freuen, dass unsere Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Saskia Esken sich zusammen mit Nobert Walter-Borjans um den SPD Bundesvorsitz bewirbt", schreibt Fontes in einer Stellungsnahme. Die SPD müsse wieder klar für eine solidarische und sozial gerechte Politik stehen, nachhaltig ökologisch, humanitär, die Freiheitsrechte wahrend, Frieden stiftend, so Fontes. Ebenso sich im politischen Erneuerungsprozess neu positionieren: zum Klimawandel, zum Sozialstaat, zur Digitalisierung und vieles mehr. "Unsere Führungspersonen müssen daher authentisch sein, zuversichtlich und haltungsstark", fordert der Calwer SPD-Chef. "Sie müssen für die Werte der SPD einstehen, keine Liebhaber lauwarmer Kompromisse und keine Fähnchen im Wind und dennoch dialogbereit, fragend, nachdenklich, demütig. Teamplayer brauchen wir, die veränderungswillig und -bereit sind und neuen Strukturen gegenüber aufgeschlossen. Diese Eigenschaften hat zweifelsohne Saskia Esken."

Die Sozialdemokraten im Kreis Freudenstadt geben derweil kein klares Bekenntnis zum Kandidaten-Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ab. Das Dilemma: Der Kreisverband hat sich schon für ein anderes Duo ausgesprochen, wie die Kreisvorsitzende Viviana Weschenmoser berichtet: "Der Kreisverband Freudenstadt hat sich bereits vergangene Woche entschieden, Hilde Mattheis und Dierk Hirschel zu unterstützen." In die Gedankenspiele von Esken war die SPD- Kreisvorsitzende wohl vorher nicht eingeweiht. Sie berichtet, dass sie am Mittwochmorgen von Esken über ihren Schritt informiert wurde. Weschenmoser will nun erst einmal die kommenden Tage abwarten: "Ich bin gespannt auf Freitag, ob es tatsächlich zur Nominierung durch den Landesverband Nordrhein-Westfalen kommt." Denn Mit-Kandidat Walter-Borjans, ehemaliger NRW-Finanzminister hat bereits erklärt, dass er nur mit dieser Unterstützung kandidieren werde.