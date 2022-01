1 Zwischen Gerhard und Inge Ohlhäuser hat es einst im Friseursalon gefunkt. Foto: Schweizer

Andere mögen im Kino oder beim Tanz zueinander gefunden haben – zwischen Gerhard und Inge Ohlhäuser hat es beim Haareschneiden gefunkt. Er musste dafür nur in den elterlichen Salon gehen, sie war dort der Lehrling und kümmerte sich in dieser Eigenschaft um den Schopf des jungen Mannes.















Albstadt-Ebingen - Die Liebe stellte sich mit der Zeit von selber ein; am 7. Januar 1972 wurden die beiden vom katholischen Stadtpfarrer Gähr in St. Josef getraut. Am heutigen Freitag feiern sie Goldene Hochzeit.

Bei der Deutschen Bank Prokurist

Gerhard Ohlhäuser wurde am 16. Juli 1947 in Ebingen geboren und wuchs zusammen mit einem Bruder auf. Nach der Realschulzeit absolvierte er eine Bankkaufmannslehre bei der Deutschen Bank. Danach war er dort vier Jahrzehnte lang tätig; später leitete er – mit Prokura – die Abteilung Firmenkundenkredite. Inge Ohlhäuser, eine geborene Klettenheimer, ist ebenfalls eine gebürtige Ebingerin; sie erblickte am 18. November 1951 das Licht der Welt. Nach der Eheschließung kümmerte sie sich um Haushalt und Kinder – es waren vier: Michael, Claudia, Christine und Anna-Maria – und half nebenher im Friseursalon aus.

Von Malta schwärmen sie heute noch

In der Freizeit ging die Familie auf Reisen, etwa nach Südtirol oder an den Gardasee; in späteren Jahren waren die die Ohlhäusers auch mit dem Schiff unterwegs – von Malta schwärmen sie noch heute. Außerdem wallfahrteten sie mit der Kirchengemeinde St. Hedwig nach Rom, Fatima und Lourdes und nahmen oft und gerne an den Freizeiten des Klösterlevereins teil, der bei diesen Gelegenheiten von den Kochkünsten Gerhard Ohlhäusers profitierte. Die Kasse führte er, Fachmann, der er war, dem Verein ebenfalls, und in der Kirchengemeinde wirkte er als Lektor und Eucharistiehelfer.

Die Küche ist sein Reich – das ihre der Garten

Inge Ohlhäusers Hobbys sind Hand- und Gartenarbeit; die Küche aber ist sein Reich."Seit ich im Ruhestand bin, koche ich fast jeden Tag", berichtet Gerhard Ohlhäuser.

Am wichtigsten ist den beiden jedoch die Familie – mittlerweile haben sie sieben Enkel, die ihnen alles bedeuten. Ihr Resümee von 50 Ehejahren. "Wir haben vieles erlebt – miteinander und in tollen Gemeinschaften."