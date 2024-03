1 Freuen sich aufs Angrillen am 14. April, stehend von links: Ronja Schumacher, Christine Seizinger und Oberbürgermeister Roland Tralmer; sitzend von links die „Macher“ von BeSave, Markus Ringle und Martin Braun. Foto: Karina Eyrich

Eine große Grill-Gaudi für ganz Albstadt mit der Oberen Vorstadt als zentralem Festplatz soll das „Angrillen in der City“ am Sonntag, 14. April, ab 11 Uhr werden. Damit knüpft der Veranstalter „BeSave“ an das SWR-3-Grillen an und verlost 50 Grillplätze mit Extras.









Was die Lange Tafel für Tailfingen ist, soll am 14. April das „Angrillen in der City“ nicht nur für Ebingen, sondern für ganz Albstadt werden: „BeSave“, die am Sonntag mit dem Bobbycar-Rennen einen riesigen Hit bei Jung und Alt gelandet haben, legen nach, nutzen weitere Fördermittel aus dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) und machen die Obere Vorstadt am verkaufsoffenen Sonntag zur Grill-Zentrale der Region.