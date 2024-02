Geislinger Narrenzunft zieht Bilanz: Trotz Kloprobleme eine tolle Fasnet

1 Die Schopflaweible ergänzen seit 2016 die Geislinger Fasnet. Beim Umzug am Fasnetassamstag waren sie in großer Zahl dabei. Foto: Schreiber

Eine positive Bilanz der Fasnet in Geislingen zieht Zunftmeister Matthias Killmayer. Er lässt offen, ob er nochmals kandidiert.









Ausgelassen haben Tausende über die tollen Tage in der Narrenhochburg Geislingen Fasnet gefeiert: Am Schmotzigen steppte nach Schülerbefreiung und Rathaussturm abends in den Besenwirtschaften und in den Zelten vor dem Geislinger Schloss der Bär. Am Fasnetssamstag zogen mehr als 70 Fußgruppen durch die Stadt, die zur Fasnet den Namen „Spandalusien“ trägt. Bevor am Aschermittwoch die Fastenzeit begonnen hat, ging es bei der Kinderfasnet in der TSV-Halle nochmals rund.