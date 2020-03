Geislingen Binsdorf: Mörder bleibt lebenslänglich hinter Gittern

Das Gericht hatte den zum Tatzeitpunkt am 24. März 2019 in Grosselfingen lebenden Mann des heimtückischen Mordes an seiner damals 79-jährigen Mutter schuldig befunden. Er hatte demnach planvoll der arglosen Seniorin mit einem Messer in den Bauch gestochen und ihr eine lebensgefährliche Verletzung zugefügt, an deren Folgen die Frau nach Notoperationen und intensivmedizinischer Behandlung am 26. Juni gestorben ist.