FC Holzhausen will in die nächste Pokalrunde

1 Aus der Verbandsliga kennen der FC Holzhausen und Pascal Schoch den VfL Sindelfingen noch gut. Nun treffen sie im WFV-Pokal aufeinander. Foto: Eibner

Für den FC Holzhausen geht es mit einer englischen Woche weiter, denn schon am Dienstag steht im Floschen-Stadion die Pokalbegegnung gegen den VfL Sindelfingen an.















VfL Sindelfingen - FC Holzhausen (Dienstag, 18.30 Uhr) - Nach der bislang so erfolgreichen Oberliga-Saison gehen die Schützlinge von Pascal Reinhardt als Favorit in das Spiel. Zuletzt setzte sich der FC Holzhausen gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen durch. Dabei schaltete sich Urlauber Pascal Schoch wieder in das Geschehen mit ein und traf zweimal für den FC. Torgarant Janik Michel ließ sich allerdings ebenfalls nicht lumpen und schoss sich mit zwei Treffern an die derzeitige Spitze der Oberliga-Torjäger. Damit hat er sechs Tore auf dem Konto. Dicht gefolgt von Mijo Tunjic vom 1. Göppinger SV, der einen Treffer weniger hat.

Zwei Siege zuletzt

So geht es am Dienstagabend gegen einen Gegner, den der FC Holzhausen aus der Verbandsliga kennt. Im jüngsten Spiel hatte der FC deutlich mit 5:1 gesiegt. In der Hinrunde siegte man knapp mit 1:0.

Sindelfingen mit schlechtem Start

Der VfL Sindelfingen hatte bis jetzt einen schlechten Start in die Verbandsligasaison. Der VfL rangiert mit nur drei Zählern vor den noch punktlosen Nagoldern auf den vorletzten Tabellenrang.

Kleine Veränderungen

Für das Spiel in Sindelfingen wird FC-Coach Pascal Reinhardt auch mit der nächsten Heimbegegnung gegen die TSG Backnang vor Augen sicher etwas die Rochade anwerfen und Spieler einsetzen, die bis dato noch nicht so viel zum Einsatz kamen. "Wir wollen ohne wenn und aber in die nächste Pokalrunde, also in das Achtelfinale kommen, vielleicht einige kleine Veränderungen vornehmen, aber sicher keine verrückten Sachen machen", zeigt der Holzhauser Trainer aber gleich auf, wie ernst man den WFV-Pokal nimmt. So ist bestimmt mit einer ehrgeizigen Truppe in Sindelfingen zu rechnen, die den Lauf aus der Oberliga zu gerne fortsetzen will.