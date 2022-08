1 Der Jubel geht weiter: Der FC Holzhausen legte nach dem Sieg gegen Nöttingen in Bietigheim-Bissingen nach. Foto: Wagner

Der FC Holzhausen marschiert weiter. Dieses Mal überraschte der Oberliga-Neuling den Tabellennachbarn FSV 08 Bietigheim-Bissingen in der Fremde.















Vom Gastspiel beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen kehrte der FC Holzhausen mit einem klaren 4:2-Auswärtserfolg nach Hause zurück. Dabei hatte Trainer Pascal Reinhardt ein glückliches Händchen, denn er beorderte Pascal Schoch wieder in die Startelf, und der schnelle Stürmer trug mit zwei Treffern genau wie Torjäger Janik Michel mit den Oberligatoren fünf und sechs zum klaren Auswärtserfolg bei.

Nur 15 Sekunden

Auf der Uhr waren gerade etwa 15 Sekunden an der Bietigheimer Waldstraße gespielt, da flankte Fabio Pfeifhofer auf Pascal Schoch, und der kopfballstarke Stürmer nickte zum frühen 0:1 ins Netz der Gastgeber. In der Folgezeit kamen aber die Platzherren besser in die Partie und konnten die Begegnung zunächst offen gestalten oder hatten gar eine leichte Feldüberlegenheit und dabei auch ihre Möglichkeiten. Das 1:1 schien fällig, als deren Pero Mamic auf den Holzhauser Kasten hämmerte, Kevin Fritz sehr gut parieren konnte; den Nachschuss aber versemmelte der aus Neckarems gekommene Neuzugang Nerredinne Kenniche fast schon fahrlässig. So war die Pausenführung etwas glücklich.

Umstellungen in der Pause

In der Pause drehte Reinhardt an kleinen Stellschrauben, und auf einmal gingen die Vorgaben der Gäste auf. So dauerte es nur vier Minuten, da kam die besprochene Spielverlagerung von Kevin Müller diagonal auf Fabio Pfeifhofer, dieser passte zu Pascal Schoch – und es stand 0:2. Nun lief die Gäste-Spielidee.

Ein "Tor des Monats" von Janik Michel

Als der abgezockte Janik Michel sich daran erinnerte, was Benni Maier ihm zur Halbzeit gesagt hatte, hob er kurz den Kopf, sah Heimkeeper Burkhardt zu weit vor seinem Kasten und schoss das Spielgerät kurzerhand aus gut 40 Metern ins Netz. Ein Treffer Marke "Tor des Monats". Als die Gastgeber eine Ecke zugesprochen bekamen, konnte der FCH nicht konsequent klären, und Roman Kasiar schob aus kurzer Diestanz zum Anschluss ein.

Und der nächste Michel-Streich

Die Freude der Heimelf hielt aber nicht lange an, da war die Holzhauser Spielidee wieder erfolgreich. Von Ausgangspunkt Kevin "Bobo" Müller kam die Spielverlagerung auf Fabio Pfeifhofer, von da der Pass auf Janik Michel, und dieser erzielte ganz cool das 1:4. Damit war den Platzherren natürlich endgültig der Stecker gezogen. Durch die Wechsel danach ging etwas der Spielfluss verloren, und dass Nerredinne Kenniche praktisch aus dem Nichts noch am Spielschluss das zweite Bietigheimer Tor gelang, war nicht mehr als etwas Ergebniskosmetik. Damit steht der Neuling aktuell auf dem fünften Tabellenrang in der Oberliga.

FSV 08 Bietigheim – FC Holzhausen 2:4 (0:1)

FSV Bietigheim-Bissingen: Sven Burkhardt, Wissem Auadi (55. Ferdinand Schmidt), Roman Kasiar, Johnathan Zinram (55. Kevin Ikpide), Pero Mamic, Marius Kunde, Benedikt Landwehr, Steven Keklik, Andre Sirianni (70. Lukas Böhm), Valentyn Podolsky, Nerredinne Kenniche.

FC Holzhausen: Kevin Fritz, Kevin Müller (79. Marc Wissmann),, Janik Michel, Pascal Schoch, Fabio Pfeifhofer, Heiko Belser, Marcel Sieber, Niklas Schäuffele (79, Domenico Mosca), Andrej Schlecht, Carlos Antonio Conz, Nils Schuon, (87. Marius Oberle)

Trainerstimme

Pascal Reinhardt (FC Holzhausen): "Ich glaube, wenn man als Neuling nach vier Spielen neun Punkte hat, kann man zufrieden sein. Wir hatten in der ersten Halbzeit auch etwas Glück, aber in der zweiten Hälfte ging unser Matchplan voll auf. Unser dritter Treffer ging übrigens auch auf das Konto von meinem Co-Trainer Benni Maier. Er hatte registriert, dass der Bietigheimer Keeper gern etwas zu weit vor seinem Kasten steht – für diesen Typ hat Janik Michel auch das Können und die Kugel aus 40 Metern versenkt. Komisch, die Platzerren hatten auch ihre Chancen, das zweite ihrer Tore kam aber aus dem Nichts."

Tore: 0:1, 0:2 (02./48. ) P. Schoch 0:3 (55.) J. Michel, 1:3 (57.) R. Kasiar, 1:4 (78.) J. Michel, 2:4 (90.) N. Kenniche

Schiedsrichter: Marc Packert

Assistenten: Tobias Grauf, Jan Streckenbach

Zuschauer: 200