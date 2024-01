Gefahr für Autofahrer: Rund um Freudenstadt sind die Straßen spiegelglatt

1 Teilweise sind die Straßen regelrecht von einer Eisschicht überzogen. (Symbolbild) Foto: © mikeosphoto - stock.adobe.com

Autofahrer sollten vorsichtig sein: Die Straßen rund um Freudenstadt sind derzeit gefährlich glatt. Einige davon sind von einer regelrechten Eisschicht überzogen. Es gibt bereits die ersten Unfälle.









Link kopiert



Möglicherweise ist die Lage noch gefährlicher als am Mittwochmorgen: Schneefall und Minustemperaturen sorgen derzeit rund um Freudenstadt für gefährliche Glätte auf den Straßen. An manchen Stellen sind am Donnerstagabend die Fahrbahnen so rutschig wie eine Eisbahn. Autofahrer sollten daher äußerste Vorsicht walten lassen und nur mit reduziertem Tempo fahren.