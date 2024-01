Blitzeis im Kreis Freudenstadt: So ist die aktuelle Lage auf den Straßen

In vielen Regionen Baden-Württembergs sorgt gefrorener Regen seit den frühen Morgenstunden für gefährliche Glätte auf den Straßen. Auch der Landkreis Freudenstadt ist betroffen. „Die Straßenmeistereien sind seit heute Morgen 3 Uhr unterwegs und streuen, was sie können“, berichtet eine Sprecherin des Landkreises auf Anfrage unserer Redaktion.

Die gute Nachricht: „Größere Unfälle oder Beeinträchtigungen sind uns nicht bekannt“, so die Sprecherin. Auch habe der Winterdienst mittlerweile so viel Salz ausgebracht, dass zumindest die größeren Straßen am Vormittag eisfrei seien. Autofahrer sollten trotzdem auch auf den wichtigen Verbindungsstraßen vorsichtig sein, da sich rasch neues Eis bilden kann, so die Warnung des Landratsamts. „Und die Streufahrzeuge können nicht überall gleichzeitig sein.“ Aufpassen sollten dabei auch Fußgänger. Denn während viele Straßen mittlerweile gestreut und teils eisfrei sind, sind viele Gehwege noch immer von einer Eisschicht überzogen.

Lesen Sie auch

Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdiensts läuft zwar im Kreis Freudenstadt um 15 Uhr aus, eine Entwarnung will das Landratsamt aber nicht geben. „Laut unseren Wetterdaten soll es bis in die Abendstunden regnen“, so die Sprecherin. Deshalb könne es noch den ganzen Tag glatt sein.

Obwohl die Topographie des Landkreises große Höhenunterschiede aufweist, gibt es für keine Kommune im Kreis eine generelle Entwarnung – also auch nicht für die tieferen Lagen wie zum Beispiel Horb. Ganz im Gegenteil: „Gerade die Talsohlen sind tendenziell eher gefährdet als die Höhenlagen“, erklärt die Sprecherin. Der Grund ist einfache Physik: Kalte Luft sinkt nach unten. Deshalb könne Glatteis nirgendwo ausgeschlossen werden.