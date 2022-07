1 Vivien Heisig freut sich auf den Start von "Törtchen und Tapas" am Schiltacher Marktplatz. Foto: Fassnacht

Der neue Name steht, der Umbau ist in vollem Gange: Der Gastrobetrieb direkt am Schiltacher Marktplatz steht kurz vor der Eröffnung.















Link kopiert

Schiltach - Geschäftiges Werkeln herrscht seit einiger Zeit in der früheren "Kaffeebohne" am Schiltacher Marktplatz. Die neue Pächterin Vivien Heisig bereitet dort alles für die Eröffnung vor. "Sie ist für Mitte August geplant – ich hoffe es klappt", verrät sie. Bis dahin ist noch ein bisschen was zu tun: Aktuell laufen Schreinerarbeiten, in der kommenden Woche soll die Küche geliefert werden.

Mit ihrem eigenen Gastronomiebetrieb erfüllt sich Konditormeisterin Heisig einen Lebenstraum. Anders als früher wird die Gaststätte auch abends geöffnet haben – das war ein großer Wunsch der Stadt, die die Räume verpachtet. Auch einen Namen hat Vivien Heisig inzwischen gefunden: Sie wird ihre Gäste demnächst im "Törtchen und Tapas" bewirten.