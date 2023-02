1 Natale Chiarelli hat sich mit seiner Pizzastube im ehemaligen Bauernmarkt Schwalb in der Altstadt ein lang gehegten Traum erfüllt. Foto: Otto

In die Räume des früheren Bauernmarkts Schwalb in der Rottweiler Altstadt ist wieder Leben eingezogen. Natale Chiarelli hat sich einen Traum erfüllt und seine eigene Pizzastube eröffnet.















Rottweil - Der gebürtiger Rottweiler strahlt, als er in seinem vor kurzem eröffneten Laden "Ciccios Pizzastube" steht und von seinem Herzensprojekt erzählt. Denn dass er eine Pizzastube eröffnen will, schwebt dem 40-Jährigen schon länger vor. "Und zwar eine, in der die Pizza so schmeckt, wie es sein soll – wie aus Napoli", schmunzelt er. Dass ihm das gelingt, zeigen die ersten Kundenreaktionen, freut er sich.

Mit einem Holzofen zuhause fing es an

Dabei hat er bislang keine Erfahrung in der Gastronomie, sondern hat mit einem Holzofen in der Garage angefangen, seine Liebe zur Pizza bis zur Perfektion zu betreiben. Vom Geschmack konnte sich auch Jürgen Schwalb schon überzeugen, der Betreiber des bisherigen Bauernmarkts. Das Geschäft mit hochwertigen Fleischerei-Produkten und anderen Lebensmitteln direkt vom Erzeuger hat im Sommer vergangenen Jahres nach 18 Jahren zum großen Bedauern vieler Kunden aus Nah und Fern seine Türen geschlossen.

Chiarelli war dort selbst oft Kunde, man kennt sich. Und als er von der Schließung des Geschäfts hörte, streckte er die Fühler bezüglich der Räumlichkeiten in der Pelagiusgasse aus. Auch in Rottweil direkt habe er sich schon umgeschaut, doch da sei das Vorhaben an den relativ hohen Mieten gescheitert, berichtet er.

Freitags und samstags geöffnet

Zunächst will der 40-Jährige einmal testen, wie seine Pizzastube ankommt. Er arbeitet weiter in seinem Beruf und hat "Ciccos Pizzastube" bislang freitags und samstags geöffnet. Aktuell gibt es Pizza und weitere Leckereien zum Mitnehmen – am besten auf Bestellung aber natürlich auch spontan. Für Sitzgelegenheiten und den Ausbau zum Restaurant müsste noch weiter investiert werden, was sich Natale Chiarelli bei entsprechender Resonanz aber irgendwann durchaus vorstellen könnte. Er strahlt: "Die Ideen sind da." Und die Liebe zur Pizza sowieso.