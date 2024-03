1 Giovanni Detta, seit 1986 Wirt der „Hochbrücke“, ist in Rottweil bestens bekannt. Dass in seiner Gaststätte für einen Film gedreht wurde, freut ihn sehr. Foto: Otto

Das hat die Rottweiler doch ganz schön neugierig gemacht: Warum war da ein Filmteam an der Pizzeria „Hochbrücke“ mitten in der Stadt zugange? Wir sind der Sache nachgegangen.









Link kopiert



Dass es in Rottweil vor schönen Plätzchen und Gebäuden nur so wimmelt, ist natürlich längst klar. Ein Filmteam hatte Giovanni Detta in seinem Ristorante aber noch nie zu Gast. Jetzt war drei Tage lang alles voller Technik, Kameraleuten und Schauspielern.