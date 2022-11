Gastronomie in Rottweil

1 Das Pächter-Ehepaar und die Siedlervorstandschaft stoßen auf die Neueröffnung an (von links): Peggy Hohwy, stellvertretender Vorstand Thomas Steinle, Kassiererin Diana Kolberg, Vorstand Thomas Roth und Ronny Hohwy. Foto: Glaser

Das sind gute Nachrichten: Für das Siedlerheim in Rottweil konnten neue Pächter gefunden werden.















Rottweil - Nach zwei Jahren Pause öffnet das "Siedlerheim" am Freitag, 18. November, um 17 Uhr wieder seine Pforten. Peggy und Ronny Hohwy aus Rosenfeld stehen dann als Pächter bereit.

Bei der Siedlergemeinschaft "Auf der Brücke" mit ihren 160 Mitgliedern herrscht Vorfreude: Nach der Durststrecke in den zurückliegenden Jahren haben sie ein erfahrenes Gastro-Paar für Rottweil begeistern können. "Klein und kuschelig, genau das, was wir immer gesucht haben", sind sich die Hohwys in ihrer Meinung zum "Siedlerheim" einig.

Als Koch im Norden und im Allgäu

Ronny Hohwy, der aus dem hohen Norden stammt, hatte dort seine Lehre als Koch begonnen und dann im Allgäu beendet. 30 Jahre Erfahrung in der Gastronomie bringt er zwischenzeitlich mit. Das Ausprobieren verschiedener Formate mache ihm sichtlich Freude, erklärt die Siedlergemeinschaft mit dem Vorsitzenden Thomas Roth, weshalb sie ihm und seiner Frau Peggy, die ihn tatkräftig unterstützt, das Siedlerheim sofort zusagte.

Das Siedlerheim hatte im Herbst 2020 geschlossen, der frühere Gastwirt sah unter den Belastungen der Corona-Pandemie keine Möglichkeit, den Betrieb fortzuführen. Die Suche nach einer Nachfolgelösung gestaltete sich schwierig. Nun kann es also zur Freude vieler weitergehen.

Gut bürgerliche Küche

Angeboten wird dort nun ab 18. November freitags bis sonntags sowie feiertags gut bürgerliche, deutsch-schwäbische Küche mit regionalen und saisonalen Produkten. Die kleine Standardkarte, soll mit wechselnden Tageskarten, auf denen sich auch in Vergessenheit geratene Gerichte befinden, kombiniert werden. Für den Nachwuchs gibt es eine eigene Kinder-Speisekarte. Ein Salatbüffet und sonntags selbst gebackene Kuchen sollen zudem auf Interesse stoßen. Das "Siedlerheim" könnte wieder zu einer Anlaufstelle für Feierlichkeiten wie Geburtstage, Weihnachtsfeiern oder etwa Jubiläen werden.