Leerstand in Rottweil

1 Das Siedlerheim musste während der Pandemie lange geschlossen bleiben. Ein neuer Pächter ist bisher nicht in Sicht. (Archiv-Foto) Foto: Meene

Gähnende Leere, wo sonst Umtrieb ist: Seit nun schon zehn Monaten ist das Siedlerheim in der Schwarzwaldstraße geschlossen. Ein Pächter ist für den Trägerverein, die Siedlergemeinschaft, bislang nicht in Sicht.

Rottweil - Bilder sagen manchmal mehr als Worte. So ist es auch, als Christiane Glaser, Schriftführerin der Siedlergemeinschaft, Fotos von vergangenen Veranstaltungen und Festen im Siedlerheim schickt. Sie zeugen von einer eingeschworenen Gemeinschaft, die da am Rottweiler Stadtrand auf der Siedlung lebt – und das mittlerweile seit Generationen.

Die Siedlergemeinschaft "Auf der Brücke" entstand in den Jahren 1937 bis 1939. Damals bauten die Beschäftigten der IG Farbenindustire AG in der Rohdia auf den ihnen vorbehaltenen Grundstücken am Stadtrand fast zeitgleich 96 Einfamilienhäuser.

Starke Gemeinschaft am Stadtrand

Dort entstand eine reine Arbeitersiedlung mit Kleintierhaltung und gärtnerischer Bewirtschaftung. Die Häuser wurden zu großen Teilen in Eigenleistung erstellt. Man half sich gegenseitig. So bildete sich eine Lebens- und Interessengemeinschaft, die auch durch die Nöte der Kriegsjahre hindurch Bestand hatte.

Gemeinschaftssinn und Nachbarschaftshilfe sind seither zwei bedeutende Leitlinien, denen sich die nachfolgenden Generationen, aber auch Hinzugezogene verpflichtet fühlen.

Als die Siedler 1973 nach langen Jahren der Verhandlungen mit der Stadt und mit Ende des Kindergartenneubaus in der Schwarzwaldstraße in dessen Untergeschoss einen Raum erwerben konnten, war dies das Tüpfelchen auf dem i.

Zunächst wurde das Siedlerheim nach der Renovierung 1979 selbst bewirtet, dann verpachtet. "Seit jeher hat es von Freitagmittag bis Sonntagabend oder für Mitgliederfeiern geöffnet", erzählt die Schriftführerin.

Gasträume sind seit Herbst geschlossen

Dem letzten Gastwirt, Stefan Röhrig, und seiner Familie kam dann allerdings die Pandemie in die Quere. Unter Coronabedingungen sei der Betrieb des Siedlerheims nicht mehr tragbar gewesen, sagte er im Herbst 2020 gegenüber unserer Zeitung.

Nun ist das Siedlerheim seit rund zehn Monaten geschlossen. Ein Pächter, der Anfang des Jahres die Gasträume wieder mit Leben füllen wollte, musste aus gesundheitlichen Gründen wieder absagen. Seither sind die Siedler auf der Suche, bislang allerdings ohne Erfolg.

Die Lage ist verzwickt. Die Siedler, so ist im Gespräch mit Glaser zu erfahren, wollen einen langfristigen Pächter, der mit der Gemeinschaft und den Gästen umzugehen weiß. Schließlich sei das Siedlerheim kein Lokal wie jedes andere, die Öffnungszeiten von Freitag bis Sonntag begrenzt. Auf den Kindergarten, der im Obergeschoss untergebracht ist, müsse Rücksicht genommen werden.

Zudem sorgt die Pandemie nach wie vor für große Ungewissheit, das macht die Suche nicht einfacher. Auf der anderen Seite biete das Siedlerheim mit 40 bis 45 Plätzen viel Platz, die Räume seien renoviert und auch die Terrasse sei ein Plus. Wer also das Siedlerheim übernimmt, könne gleich loslegen. Darauf jedenfalls hoffen die Siedler.