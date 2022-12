2 Annette und Horst Dannecker hören im Fischerheim auf. Foto: Alt

Das Fischerheim am Linsenbergweiher schließt. Wer noch einmal einen von Annette Danneckers guten Kuchen genießen will, hat am 18. Dezember das letzte Mal Gelegenheit dazu.















Link kopiert

Rottweil-Göllsdorf - Zehn Jahre haben Annette und Horst Dannecker das idyllisch am Linsenbergweiher gelegene Fischerheim betrieben. Der selbst gebackene Kuchen lockte Gäste aus nah und fern in das Rottweiler Naherholungsgebiet. Nun hören die beiden auf. Am Sonntag gehen das letzte Mal Schokobananentorte und Co. über die Theke.

Putzige Tassen und buntes Klopapier

"Wir schließen mit einem lachenden und einem weinenden Auge", sagt Annette Dannecker. Sie sitzt am Stammtisch, eine ihrer putzigen Marienkäfer-Tassen in der Hand, für die das Fischerheim mindestens genauso bekannt ist, wie für das bunte Klopapier. "Das ist vor allem bei den Kindern sehr beliebt. Die sammeln das sogar", erzählt sie lachend.

Obwohl draußen klirrende Kälte den Linsenbergweiher und das Fischerheim im Griff haben, ist es innen wohlig warm. Die Stimmung am Nachbartisch ist bestens. Auch jetzt im Winter hat die Lage so mitten im Naturschutzgebiet einen besonderen Reiz.

"Es ist schon etwas ganz besonderes", sagt Horst Dannecker, der seine Frau abends und an den Wochenenden unterstützt. Auch die Töchter müssen ran. Vor allem im Sommer, wenn auf der Terrasse regelmäßig der Platz knapp wird. "100 Leute sind das absolute Maximum", sagt der 59-Jährige.

Beliebtes Ausflugslokal

Unter ihrer Ägide hat sich das Fischerheim zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt. "Wir haben Gäste aus dem Kreis Freudenstadt, aus Balingen und Schwenningen", sagt die Wirtin. Darunter sind auch viele Stammkunden, die nun, da die Danneckers aufhören, natürlich traurig sind. "Viele sind mir um den Hals gefallen, als bekannt wurde, dass wir aufhören", sagt die 62-Jährige – natürlich würden vor allem die Damen nun versuchen, der passionierten Bäckerin das eine oder andere Kuchenrezept zu entlocken. Doch da lässt sie sich nicht knacken.

"Wir sind unseren Gästen sehr dankbar", sagt Annette. Es sei eine schöne Zeit gewesen und die Zusammenarbeit mit dem Eigentümer, dem Sportanglerverein Rottweil, habe toll funktioniert. Dennoch sei es nun an der Zeit aufzuhören. "Die Kraft hat nachgelassen", sagt Annette Dannecker. Die vergangenen Jahre, die Corona-Zeit – das sei alles sehr anstrengend gewesen. Sie freue sich nun auf mehr Freizeit, die sie selbst gestalten kann, und auch die Töchter seien froh, dass ihr Dienst am Tablett nun endet.

Neuer Pächter gesucht

Das Fischerheim, das in diesem Jahr sein 50-Jähriges feierte, braucht nun einen neuen Pächter. Bislang gäbe es da noch niemanden, erzählen die Danneckers. Die Zeiten, um ein Lokal zu übernehmen, seien nicht besonders gut – auch nicht für ein Ausflugslokal wie das Fischerheim.

Den Linsenbergweiher hat der Sportanglerverein übrigens in den Jahren 1968/69 mit Hilfe der Französischen Garnison Villingen geschaffen. 1972 wurde dann das Fischerheim gebaut. 1981 wurde der Linsenbergweiher zum Naturschutzgebiet erklärt.