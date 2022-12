1 Küchenmeister Benjamin Gerhardt eröffnet das "Russenstüble" am 9. Dezember. Foto: Siegmeier

Rottweil - Benjamin Gerhardt schaut sich zufrieden und glücklich in seinen neuen Gasträumen um, und plant, was es bis zur Eröffnung in der nächsten Woche noch alles zu tun gibt. Der 39-jährige Küchenmeister, der im Schwarzwald aufgewachsen ist und jetzt nach Rottweil zieht, hat die Traditionsweinstube übernommen und viele Ideen im Gepäck.

Stammtisch bleibt erhalten

Als das "Russenstüble", wie es die Rottweiler nennen, im Jahr 2018 die Pforten schloss, war bei vielen Gästen und Stammgästen die Enttäuschung groß und die Befürchtung, dass dieses urige Lokal mit einem neuen Wirt nicht mehr das alte sei... In den vergangenen Jahren wurde das gesamte Haus umgebaut. Die Weinstube erhielt dabei nicht nur einen Anbau für die neue Küche, sondern wurde behutsam und mit sehr viel Liebe zum Detail aufgehübscht. Auch die alte Gaststube wurde so erhalten, wie man sie kennt. Die Tische und Stühle wurden abgeschliffen und neu lackiert. Im Bereich der Theke befindet sich der große Stammtisch, daneben weitere Tische.

Alte Flaschen in neuem Licht

Alte Türen wurden restauriert und erhalten, und die Toiletten ins Untergeschoss verlegt. Und am Treppenabgang gerät man ins Staunen, denn in hell erleuchteten Vitrinen sind alte, leere Weinflaschen zu sehen. Die Weinflaschen wurden bei den Renovierungsarbeiten gefunden und liebevoll eingebaut und erhalten. Mit der Sanierung ist die Weinstube zu einem wahren Schmuckkästchen geworden. Im Außenbereich wurde sogar der alte Brunnen restauriert und soll im Frühjahr wieder laufen.

Mittagstisch ist Pflicht

Benjamin Gerhardt war in den vergangenen Jahren als Küchenmeister tätig. Seine Ausbildung hat er im Gasthaus Engel in Vöhrenbach absolviert – seinerzeit noch ein Sternerestaurant. Er wird in der Weinstube Schwäbische Küche anbieten – Deutsche Küche und Mittagstisch seien vom Eigentümer des Hauses auch so gewünscht, sagt er. "Und da freue ich mich drauf. Mit frischen und regionalen Zutaten kann man hier eine Menge bieten. Auch für Vegetarier soll es mehr als nur Käsespätzle und einen Gemüseteller geben", plant er.

Mittwochs bis sonntags wird die Weinstube geöffnet haben und natürlich zum Mittagstisch. "Wir haben sogar schon etliche Reservierungen. Die Leute freuen sich, dass es wieder losgeht. Und ich freue mich auch", sagt Gerhardt, der damit ein Stück Gastronomiegeschichte in Rottweil weiterschreibt.