Gastronomie in Horb

1 Die Gastro-Familie im neuen Morgenland: Heba Idriss, Abdul Rahim Khalaf, Leen und Abudi freuen sich trotz des Vorbereitungs-Stress auf die Eröffnung am unteren Marktplatz. Foto: Jürgen Lück /Juergen Lueck

Das syrische Restaurant zieht um – von der Buß in Horb auf den Unteren Marktplatz. Familie Khalaf hat das ganze Geld in die neuen Räumlichkeiten gesteckt. Und Tochter Leen wurde von Straubs Krone gastrofit gemacht.









Bald ist es soweit: Am Samstag, 2. März, macht das syrische Restaurant Morgenland den großen Schritt. Mit der Eröffnung am Unteren Marktplatz entsteht ein neuer Anziehungspunkt in der Kernstadt.