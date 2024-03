Gastronomie in Aichhalden: Hoffnung auf eine Lösung beim „Engel“

1 Es könnte sich was tun beim früheren Gasthaus Engel. Foto: Stephan Wegner

Seit Jahren steht das Traditionsgasthaus Engel in der Aichhalder Ortsmitte leer. Zwar konnte die Gemeinde einen Teil erwerben, weitere Teile gehören jedoch 14 Investoren aus Nahost.









Es war eine schöne Idee. Ein renommierter Investor aus Kuwait hat zahlungskräftigen Anlegern im Nahen Osten Einzelappartements in einem Gebäude im Schwarzwald angeboten – im früheren Aichhalder Gasthaus Engel. Doch in der ganzen Kette zwischen Projektentwickler, Verkäufer und Investor gab es ein „schwarzes Schaf“ – und so sitzen jetzt 14 Investoren auf insgesamt 40 Prozent „Engel-Anteil“ an den früheren Fremdenzimmern.