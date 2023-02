2 Der Plan des neuen HOR-Hotels an der Pappelstraße. Wenn die Baugenehmigung rechtzeitig kommt, könnte es zum Start der Sommerferien eröffnen Foto: WMM

Jetzt kann es ganz schnell gehen: Schon im Juli könnte das neue Hotel an der Pappelstraße stehen. Das sagt Sebastian Waltl von der Firma WMM.















Horb - Die Sommerferien im Ländle starten in diesem Jahr am 27. Juli. Dann könnte das neue Hotel am Pappelweg im Industriegebiet Heiligenfeld schon stehen.

Sebastian Waltl ist Prokurist der Wagner Möbel Manufaktur aus Mindelheim (zwischen Memmingen und Landsberg am Lech). Diese Firma will das Hotel bauen. Er sagt: "Die Fertigstellung ist Ende Juli geplant. Wir wollen Anfang März mit dem Tiefbau beginnen. Das klappt aber nur, wenn wir rechtzeitig die Baugenehmigung bekommen. Aktuell sieht es noch ganz gut aus."

Waltl weiter: "Die Bäume sind von der Stadt gefällt worden und wir stehen mit unseren Maschinen in den Startlöchern."

Klappt das? Rathaussprecherin Inge Weber: "Ein Bauantrag ist gut eine Woche vor Weihnachten bei uns eingegangen und befindet sich nun entsprechend in Bearbeitung. Aktuell läuft die erforderliche Angrenzer- und Nachbaranhörung sowie die Beteiligung der Fachbehörden (darunter auch das Landratsamt Freudenstadt). Da die inhaltliche baurechtliche Prüfung sowie die Anhörungsfrist noch laufen, können wir hierzu auch keine weitere zeitliche Einschätzung abgeben."

Warum kann das Hotel so schnell gebaut werden?

Ein Hotel mit 25 Zimmern auf 4 Sterne-Niveau mit 19 Parkplätzen in nur fünf Monaten?

Das ist das Konzept der Firma. Die Hotels werden aus Fertigteilen gebaut, die Möbel kommen aus der hauseigenen Produktion. Die Zimmer: 24 Quadratmeter groß, immer mit Boxspringbett. Im Hotel gibt es keine Verpflegung – der Gast bucht das Zimmer im Internet und bekommt einen Code, um die Tür zu öffnen.

Offenbar ist das Hotel-Konzept von WMM erfolgreich: Als die Pläne des neuen Hotels im Gemeinderat in Horb im Mai vor einem Jahr öffentlich vorgestellt wurden, hatte die WMM-Gruppe 22 Häuser. Mitte des Jahres waren es 43, inzwischen sind es 51 Hotels. Das bringt auch Arbeitsplätze. Laut Augsburger Allgemeiner Zeitung hatte die Hotelgruppe Mitte letzten Jahres 300 Beschäftigte – es sollen bald 1000 sein.

Das neue heißt "HOR-Hotel"

Gut: Das neue Hotel wird HOR Hotel heißen. Sebastian Waltl: "So wie das Autokennzeichen. Unsere Hotels sind immer möglichst nach dem Autokennzeichen benannt." Und wenn das nicht geht, lassen sich die Bayern was einfallen. So bekam das Hotel in "Weil im Schönbuch" natürlich das Kürzel "WIS".

Was ist der Unterschied zu einem normalen Hotel?

Es gibt weder Frühstück noch eine Rezeption. Dafür sind die Zimmerpreis teilweise sehr günstig. Im BG-Hotel an der Autobahn 7 Memmingen-Kempten sind beispielsweise McDonalds und Burger King sowie die Aral-Tankstelle direkt in der Nähe des WMM-Hotels. Im Industriegebiet Heiligenfeld dagegen brauchen Gäste ein Auto, um sich beispielsweise Frühstück zu holen.