1 Die Gäubahn - Bürgermeister aus der Region fürchten eine dauerhafte Abkopplung. Foto: Heidepriem

Mindestens sieben Jahre lang müssen Fahrgäste zum Bodensee in einem Stuttgarter Vorort umsteigen. Bürgermeister entlang der Strecke - darunter die Oberbürgermeister von Tuttlingen, Horb am Neckar, Villingen-Schwenningen und Rottweil - fürchten, dass das Provisorium Dauerzustand werden könnte.









Mehrere Oberbürgermeister von Städten entlang der Gäubahn befürchten, dass die Bahnstrecke zwischen Singen und Stuttgart dauerhaft vom Stuttgarter Hauptbahnhof abgekoppelt werden könnte. "Bereits die bisher stets angedachten mindestens sieben, real eher zehn Jahre wären für die Akzeptanz des Schienenverkehrs in unserer Region verheerend gewesen. Nun sieht es so aus, als ob wir damit auf Dauer leben müssten", schreiben die Kommunalpolitiker in einem am Montag veröffentlichten Brief an den Vorstandsvorsitzenden der Stuttgart 21-Projektgesellschaft, Olaf Drescher. Unterzeichnet ist das Schreiben von den Oberbürgermeistern der Städte Tuttlingen, Böblingen, Singen, Horb a. N.ckar, Villingen-Schwenningen, Rottweil und Herrenberg.