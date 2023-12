G9 soll wieder kommen: Das sagen Schulleiter in VS zu den Plänen der Regierung

Das sagen Schulleiter in VS zu den Plänen der Regierung

1 Von G8 zu G9 – vielen Schülern könnte ein weiteres Jahr auf dem Gymnasium den Schulalltag entzerren. Foto: Armin Weigel/dpa

Nicht nur Elterninitiativen sondern auch Lehrer hatten auf eine Rückkehr zum G9 gepocht, nun strebt Baden-Württemberg ein entsprechendes Modell an. Die Schulleiter aus VS vertreten dabei eine ähnliche Meinung.









Das Bürgerforum gab wohl den entscheidenden Impuls: In Baden-Württemberg sollen Schüler zukünftig wieder darüber entscheiden dürfen, ob sie das Gymnasium in acht oder neun Jahren absolvieren möchten. Die Landesregierung möchte nun ein entsprechendes Modell ausarbeiten. Bei den Verantwortlichen der Gymnasien in Villingen-Schwenningen stößt dies auf Wohlwollen.