Bildung in Baden-Württemberg: Land will G9-Modell erarbeiten – gibt es ein Zurück?

Jahrelang war über die Dauer des Gymnasiums in Baden-Württemberg debattiert worden, zuletzt hatte sich der Druck immer weiter erhöht. Nun ist klar: Das Land will womöglich zu G9 zurückkehren.









Baden-Württemberg will ein neues Modell für ein neunjähriges Gymnasium erarbeiten. Das geht aus einem Beschluss der grün-schwarzen Regierungskoalition vom Dienstag hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Landesregierung ist demnach offen für ein neues G9 und starte einen Prozess zur Erarbeitung eines solchen neuen G8/G9-Modells. „Wir werden jetzt keine Schnellschüsse machen oder einfach zum G9 der 1990er-Jahre zurückkehren. Wir werden eine Lösung erarbeiten, die den Anforderungen unserer Zeit gerecht wird und die Empfehlungen des Bürgerforums aufgreift“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart.