Fußball Nils Schuon schließt sich VfL Nagold an

Abschied von der TSG Balingen

Mit etwas Wehmut blickt Nils Schuon zurück. Die Aufstiegssaison der TSG Balingen erscheint dem 28-Jährigen als perfekte Saison. "Die haben wir dann nochmal gekrönt mit dem Klassenerhalt in der Regionalliga", erzählt der Balinger Kapitän. "Dass es so nicht immer weiter gehen kann, war auch klar. Man kann nicht immer nur erfolgreich sein. Für die TSG ist die Regionalliga immer ein Abenteuer."

Durch den Saisonabbruch steht seit Dienstagabend auch definitiv fest, dass die TSG Balingen weiter in der Regionalliga bleibt. "Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können. Mich freuts natürlich für die TSG", so Schuon. "Persönlich ich bin sozusagen nie abgestiegen aus der Regionalliga."

Als Zuschauer wird man Nils Schuon zukünftig in der Bizerba Arena häufiger antreffen. Der 28-Jährige ist im Guten mit der TSG Balingen auseinander gegangen. In besonderer Erinnerung wird ihm das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim bleiben. "An diesem Tag waren knapp über 3000 Zuschauer in der Bizerba Arena. Da haben wir über 60 Minuten gezeigt, dass wir mit dem Favoriten mithalten können. Am Ende war es die Qualität eines Traditionsvereins wie Waldhof, dass sie das Spiel noch gedreht haben. Aber das war schon ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen", so Schuon.

Eine ganze Fußballabteilung im Glück

In der Vorstandsriege der Fußballabteilung des VfL Nagold kann man das Glück eigentlich noch gar nicht richtig fassen: „Wir freuen uns sehr, dass Nils nach sechs Jahren zum VFL zurückkehrt. Er ist für uns sowohl sportlich als auch menschlich das absolute Maximum. Er ist ein sehr fitter Spieler im besten Fußballalter und ein absoluter Leader, der unsere jungen Spieler super führen kann“, so Sportvorstand Ulrich Hamann beim offiziellen Pressetermin. Sein Vorstandskollege Dominik Veitinger fügt an: „Da ist uns ein echter Transferhammer gelungen. Wenn man weiß, von welchen Vereinen Nils Anfragen hatte, ist es ihm umso höher anzurechnen, dass er sich für unseren VFL entschieden hat – das spricht eindeutig für seinen tollen Charakter. Nils ist ein Spieler, der vorangeht und so die jungen Spieler gut führen kann! Wir freuen uns sehr, dass die Tinte endlich trocken ist.“