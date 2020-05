Fußball TSG Balingen: Geht nun auch noch Pettenkofer?

Patrick Lauble so gut wie weg

Ganz ähnlich gestaltet sich die Situation bei Stürmer und Publikumsliebling Patrick Lauble. Der 28-Jährige hatte mit 19 Toren entscheidenden Anteil am Regionalliga-Aufstieg 2018. Aus privaten Gründen möchte der pfeilschnelle Angreifer einen Gang zurück schalten und hat so beschlossen, seinen Hut bei der TSG Balingen zu nehmen. Patrick Lauble besitzt keinen gültigen Vertrag bei der TSG Balingen und kann so sein Ziel frei wählen.

Hat TSG-Kader Qualität für Regionalliga?

Eine Rückkehr zu seinem Ex-Club SV Zimmern wird es derweil nicht geben, wie Spartenleiter Erwin "Figa" Beck auf Anfrage bestätigte. Damit rückt ein Engagement von Patrick Lauble beim Bezirksligisten FC Königsfeld in greifbare Nähe. Dort soll er an der Seite deines Ex-Trainers und Förderers Patrick Fossé als spielender Co-Trainer fungieren. Fossé wird das Traineramt zum Sommer von Jörg Klausmann übernehmen.

Was wird aus Marc Pettenkofer?

Neben Schuon und Lauble ist Marc Pettenkofer eines der Gesichter der TSG Balingen. Der 26-Jährige ist bei den Fans in der Bizerba-Arena aufgrund seines Einsatzes und seiner Leidenschaft beliebt. Wie Schuon verfügt auch Tempospieler Marc Pettenkofer über eine Vertragsoption, die ihm einen Ausstieg im Falle einer beruflichen oder privaten Veränderung ermöglicht. "Bei mir sieht es de facto so aus, dass ich nach dem Abschluss meines Studiums bei meinem Vater im Geschäft einsteige. Wenn man dann im Berufsleben drin ist, wird es schwierig beides zu kombinieren", äußert sich Pettenkofer. "Hundertprozentig sicher ist es noch nicht, dass ich bei der TSG nicht weitermache, aber ich sage mal so gut wie."

Trio hinterlässt Lücke

Sollten wirklich alle drei genannten Spieler den Verein verlassen, droht der TSG Balingen ähnlich wie in der Vorsaison ein kaum zu verschmerzender Qualitätsverlust. Vor Jahresfrist nahmen der damalige Kapitän Manuel Pflumm, Mittelfeldmotor Jörg Schreyeck und Stürmer Stefan Vogler ihren Hut. Trotz einiger Neuzugänge konnten die Kicker von der Eyach dieses herausragende Trio in der aktuellen Saison nie ersetzen.