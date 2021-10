Gisela Hofele gestorben Trauer um Wirtin des Villinger Bistros

Eine traurige Nachricht verbreitet sich durch Villingen: Gisela ­Hofele ist mit 72 Jahren gestorben. Vielen ist sie einfach als Gisela aus dem "Bistro" bekannt, der früheren Kultkneipe in der Brunnenstraße, in der sie nicht nur 36 Jahre hinter dem Tresen stand, sondern auch in der Küche die legendäre Spagetthisauce kochte und immer ein offenes Ohr für die Gäste hatte.