1 Die Schramberger Drehleiter wird heute mit Sondersignal die Anfahrt zu mehreren Objekten in Schramberg und Sulgen testen. Foto: Archivfoto: Wegner

Fünf Stunden lang ist heute die Drehleiter der Feuerwehr Schramberg mit Sondersignal bei Testfahrten unterwegs. Dabei soll ermittelt werden, wie lange das Fahrzeug zu einzelnen Punkten im Stadtgebiet braucht.















Ab 10 Uhr wird in Schramberg und Sulgen heute das Martinshorn zu hören sein. Im Zuge des neuen Feuerwehrkonzepts, so Stadtbrandmeister Claus Dierberger, wird geprüft, wie lange es braucht, um wichtige Gebäude in der Stadt bei einem Brandfall zu erreichen. Dabei wird für die Studie auch ein Thema sein, wo künftig die Drehleiter stationiert werden muss, um Hilfsfristen einzuhalten.

Gleichwertige Stadtteile

Während in Schramberg vor allem die enge Bauweise im Altbestand, das City-Center und auch Schulen den Ausschlag geben könnten, wie eine künftige Einsatztaktik auszusehen hat, sind es in Sulgen in erster Linie die Industrieanlagen, gleichzeitig aber auch größere Wohnobjekte wie die Hochhäuser im Schoren oder der Postwiesenpark.

Externes Büro

Durchgeführt wird diese Erhebung von einem externen Büro in Zusammenarbeit mit der Stadt Schramberg und der Feuerwehr.