1 Testfahrten zu möglichen Einsätzen der Drehleiter führten jeweils von Sulgen und Schramberg zu entfernten Bereichen im anderen Stadtteil. Foto: Wegner

Bei einem Fahrtest hat die Feuerwehr Schramberg untersucht, wie lange das Einsatzfahrzeug zu möglichen Brandstellen in Sulgen oder Schramberg benötigt









Als das Krankenhaus vor mehr als zehn Jahren geschlossen wurde, rückte auch die Frage in den Fokus, was denn der Schramberger Talstadt jetzt überhaupt noch geblieben ist. Mit der Entscheidung, den künftigen Schulstandort in der Nordstadt mit einem Campus zu festigen, brachte zwar dem klassischen Gedanken – in Sulgen wohnen, im Tal zur Schule gehen und einkaufen – wieder Auftrieb. Doch gearbeitet wird auf dem Sulgen. Wer Fläche benötigt hat, hat längst die Talstadt verlassen. Und dieser Wandel ist eben auch ein Kriterium für die Feuerwehr. Die Industrie in Sulgen braucht Sicherheit, die Bürger, die in engen Bereichen im Tal wohnen, allerdings genauso. Da ist es beruhigend, dass stichhaltig untersucht wird, wie Hilfe optimal gestaltet werden kann. Umsetzen muss dies dann der neue hauptamtliche Stadtbrandmeister, Bewerbungen gibt es ja dafür schon einige.