1 Die Geschäftsführung der Firma Weckenmann Anlagentechnik (von links): Thomas Klett, Wolfgang Weckenmann, Greta Weckenmann, Hermann Weckenmann und Martin Schatz. Foto: StudioLengerer

Hermann Weckenmann zieht sich aus Geschäftsführung bei der Firma Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co.KG zurück. Mit Greta Weckenmann tritt die dritte Unternehmergeneration in die Geschäftsführung ein.















Link kopiert

Dormettingen - Der geschäftsführende Gesellschafter Hermann Weckenmann wird sich zum 30. Juni nach fast 40-jähriger Tätigkeit im Unternehmen von der Unternehmensführung und dem Tagesgeschäft der Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG zurückziehen. Seine Gesellschafterfunktion wird Hermann Weckenmann weiterhin ausüben. Die operativen Geschäfte werden künftig vom geschäftsführenden Gesellschafter Wolfgang Weckenmann und vom Geschäftsführer Martin Schatz als Doppelspitze weitergeführt. Unterstützt werden sie im Rahmen der erweiterten Geschäftsführung durch den Prokuristen Thomas Klett, der für die Leitung der Vertriebs- und Serviceorganisation verantwortlich ist.

Erweiterte Geschäftsführung

Greta Weckenmann neu im Unternehmen

Neu im Unternehmen wird ab dem 1. Mai Greta Weckenmann sein, die durch den Eintritt in die Firma die dritte Unternehmergeneration im Hause Weckenmann repräsentiert. Greta Weckenmann absolvierte ihr Studium an der ESB Business School in Reutlingen mit den Schwerpunkten internationales Management und Consulting & Business Analytics. Während ihres Studiums sammelte sie internationale Erfahrung in den Niederlanden und den USA. In den vergangenen fünf Jahren war sie in einem familiengeführten Weltmarktführerunternehmen in den Bereichen Planung und Supply Chain Management tätig. Sie wird die Geschäftsführung zunächst in den Bereichen Prozessmanagement und Marketing unterstützen.

150 Mitarbeiter beschäftigt

Weckenmann ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Produktionsautomatisierung und Produktionslogistik für die Produktion von individuell hergestellten Bauelementen aus Beton und anderen Materialien, mit Sitz in Dormettingen. Weckenmann wurde 1957 gegründet und unterhält zwei Produktionsstandorte in Dormettingen und Staßfurt/Sachsen-Anhalt. Der Gruppenumsatz beläuft sich auf 27 Millionen Euro, es sind 150 Mitarbeiter beschäftigt.