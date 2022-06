Fronleichnam in Rottweil

3 Die Eucharistiefeier fand vor dem Alten Rathaus statt. Foto: Hildebrand

Es war eine Rückkehr zur Tradition. Die Heilig-Kreuz-Gemeinde feierte das Fronleichnamsfest wieder mit einer prachtvollen Prozession.















Rottweil - An Fronleichnam begehen die Katholiken das "Fest des Leibes und Blutes des Herrn", das heißt, sie feiern die Gegenwart Jesu in der als Leib Christi verehrten Hostie.

Die Eucharistie feierte Pfarrer Piotr Pronczuk von der polnischen Gemeinde in Vertretung von Pfarrer Weber, der an Corona erkrankt ist. Im Anschluss an den Gottesdienst vor dem Alten Rathaus, der von den Sängerinnen und Sängern des Münsterchors und der Stadtkapelle musikalisch mitgestaltet wurde, machte sich das Gottesvolk auf den Weg zu einem Umzug, einer Prozession.

Bekenntnis in der Öffentlichkeit

Das passt zu Fronleichnam als Sinnbild gelebten Christentums. Die Prozession kann auch als Ziehen des Gottesvolkes durch die Zeit gesehen werden. In der NS-Zeit galten die Prozessionen als ein kämpferischer Akt passiven politischen Widerstands. Heute kann man darin auch einen Widerstand gegen Laizismus und Verweltlichung sehen. Es ist aber auf jeden Fall ein religiöses Bekenntnis in der Öffentlichkeit.

In diesem Jahr waren es besonders viele Menschen, die an der Prozession teilnahmen. In Rottweil kommt da mit der Teilnahme der Zünfte noch alte Reichsstadtherrlichkeit zum Vorschein. Kinder haben beim Pfingstferien-Projekt "Heldenhaft" Fahnen für die Fronleichnamsprozession gestaltet, die sie stolz mitführten.

Schlusssegen im Heilig-Kreuz-Münster

Die Prozession ging über das Hauptkreuz zum Georgsbrunnen bei der Volksbank, wo die polnische Gemeinde einen Altar aufgebaut hatte. Bei strahlendem Sonnenschein begleiteten die Zünfte mit Laternen und Fahnen unter den Klängen der Stadtkapelle das Allerheiligste durch die Obere Hauptstraße wieder zurück ins Heilig-Kreuz-Münster zum feierlichen Schlusssegen. Daran anschließend luden die Ministranten noch zu einem Umtrunk auf dem Münsterplatz ein, der von sehr vielen gerne angenommen wurde.

