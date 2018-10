Freudenstadt Zwischen "zuckersüß" und Bestie

Freudenstadt. Ein großer Themenblock mit vier Fachvorträgen widmete sich bei der Konferenz dem Wolf. Bereits beim ersten Vortrag von Michaela Skuban von der "Carpathian Wildlife Society" benannte diese den Wolf als ein Extremtier, das zwischen "zuckersüß" und Bestie pendelt. In der Slowakei lasse sich eine Wolfspopulation beobachten. Durch das Umwelt- und Landschaftsministerium werde dort mit Ausnahmegenehmigung und mittels Quote festgelegt, dass pro Jahr zwischen dem 1. November und dem 15. Januar etwa 160 bis 170 Tiere gejagt werden dürfen. Seit 2010 sei die Jagdquote allmählich abgesenkt worden. In kleinen Gebieten sei der Wolf sogar ganzjährig geschützt. Dort, wo vermehrt Schäden feststellbar sind, könnten auf Antrag auch mehrere Tiere gejagt werden, berichtete die Referentin.

Skuban erwähnte auch, dass 75 bis 80 Prozent aller Schäden an Nutztieren auf den Wolf zurückgingen, der Rest entfalle auf den Bär. Den Nutztierbesitzern werde in der Slowakei eine Kompensation gezahlt, sofern Herdenschutz nachgewiesen wird. Geschützt werden sollen die Tiere in dem Land durch Herdenschutzhunde, Schäfer und Elektrozäune. In der Slowakei seien Tiere nie alleine auf den Weiden, teilweise seien sieben bis elf Hunde dabei.

Lernfähiges Tier