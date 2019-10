Freudenstadt Heiße Kreistags-Debatte um Borkenkäfer

Probleme mit heißen Phasen und Dürre träten "regelmäßig" auf. Schon in den 1940er-Jahren habe es heiße und trockene Perioden gegeben. Sie häufen sich jedoch. 2018 sei ein "Extremjahr" gewesen, Mittlerweile habe die Forstverwaltung "sehr gute Daten", um sich darauf einstellen zu können. Entsprechend "gut funktioniert" habe die Vorbereitung. So gab es Urlaubssperren, um befallene Bäume fällen und aus dem Wald schaffen zu können. Außerdem seien zuvor die Holzlager geräumt und der normale Einschlag gestoppt worden. "Wir haben derzeit kein unverkauftes Holz im Wald liegen", so Stahl. Es sei gelungen, Unternehmen für Aufträge hier zu halten, obwohl sie "in Norddeutschland praktisch jeden Preis hätten verlangen können". Dennoch befinde sich der Preis etwa im Leitsortiment Fichten-Stammholz "im freien Fall". Wer momentan verkaufen müsse, sei "sehr zu bedauern". Dürre Bäume stünden vor allem in Privatwäldern.

Wie die Wälder entwickelt werden könnten, um sie für die Zukunft stabil zu machen, sei die zentrale Frage. "Ich sehe hier noch Forschungsbedarf", sagte Stahl. Alte Fichten seien zwar fast überall im "roten Bereich". Tanne und Buche seien aber auch nicht an jedem Standort geeignet. Bodenbeschaffenheit, Höhenlage, Wasser, Lage und andere Faktoren spielten eine Rolle. Stahl zeigte das Bild einer großen Fichte, der es in Italien offenbar blendend geht. "Das Thema ist sehr komplex."

Jörg Ziegler, im Nationalpark zuständig für Wald und Naturschutz, trat an mit dem Ziel, eine derzeit oft aufgestellte Behauptung zu entkräften: dass der Nationalpark Schwarzwald mit seiner Kernzone, in der sich der Borkenkäfer ohne Eingriffe des Menschen ausbreiten darf, und seinen angeblich zu kleinen "Pufferzonen" an den Grenzen zu Privatwäldern den ganzen Nordschwarzwald in Gefahr bringe.

Erfahrung der Kernzone

Aktuelle Erfahrungen aus der Kernzone zeigen seinen Ausführungen zufolge etwas anderes, wie auch Bilder belegten: Vor sechs Jahren hätte es nur "kleine Nester" mit befallenen Bäumen gegeben. Diese hätten sich in den vergangenen Jahren verdichtet, seien aber nicht größer geworden. "Im Vergleich zu anderen Landesteilen sind die Flächengrößen immer noch gering", so Ziegler. Das Wetter sei noch günstig gewesen. Die Wasserspeicher im Wald hätten sich rasch wieder gefüllt, es gebe hier "keinen Mangel". Eine Kälteperiode im Frühjahr hätte eine potenzielle dritte Käfergeneration in einem Jahr verhindert. Die "Lücken" durch Käferbefall in der Kernzone seien "fast optimal", um lichte Stellen für neue Bäume zu schaffen. Alles für ihn "kein Grund zum Stirnrunzeln". Seine Erkenntnis: Gefährdet seien Bestände an Rändern von Südzonen und Kanten, "wo kein Wasser ist".

In der Pufferzone sei die Lage "ganz ähnlich". Es gebe keine Käfer-Ausbreitung in die Fläche, Warnsystem und Management funktionierten "ganz ausgezeichnet". Im ersten Bereich finde nach einer Warnung nun aktive Käferbekämpfung statt. Die Käferholzmengen im Pufferstreifen seien nur wenig angestiegen. Die Daten und Prognosen für Entscheidungen würden alle paar Wochen von der Forstlichen Versuchsanstalt (FVA) bereitgestellt und seien Beleg dafür, "dass ich hier keinen Blödsinn erzähle". Zum Schutz der Privatwälder werde dort befallenes Holz auch geschlagen, "und zwar so lange, bis die FVA sagt, dass es gut ist".

"Waldkonferenz" scheitert

Im Verlauf der Diskussionsrunde sahen sich die beiden Förster mit Detailfragen, Vorwürfen und Behauptungen konfrontiert, die sie geduldig mit Verweis auf die Daten beantworteten, teils stoisch ertrugen oder mit einem Kopfschütteln quittierten. Ziel sei es, artenreichere Wälder zu schaffen, so Stahl auf die Frage von Ludwig Wäckers (Grüne), was die Forstverwaltung plane. Das Argument, dass andere Landstriche ohne Nationalpark wie Lörrach oder Waldshut-Tiengen wesentlich stärker als der Kreis Freudenstadt betroffen seien, stimmte die Kritiker zwar nicht milder. "Aber das bitte ich einfach mal zur Kenntnis zu nehmen", so Stahl. Der Antrag von Gerhard Gaiser (SPD), wie 1981 eine großangelegte und überparteiliche "Waldkonferenz" einzuberufen, um mit der Botschaft "Wir lassen uns im Schwarzwald das nicht gefallen" politischen Druck zu machen, fiel in der Abstimmung durch. CDU, FDP, FWV und AfD wollten sich dem nicht anschließen. AfD-Kreisrat Koch verließ danach zeitnah die Sitzung weit vor dem offiziellen Ende.