Freudenstadt Borkenkäfer-Gefahr unverändert groß

Darauf weist das Landratsamt hin. Aufgrund des warmen und trockenen Wetters der vergangenen Wochen gebe es für alle Waldbesitzenden keine Entwarnung. Die erste Käfergeneration dieses Jahres sei fertig entwickelt und schwärme nun nach neuen Brutbäumen für die zweite Generation aus. Daher heiße es für alle Waldbesitzenden: Kontrollieren der Wälder und Suche nach Käferbefall.

Bei Fichte und Weißtanne seien Harztröpfchen am Kronenansatz, braunes Bohrmehl am Stammfuß oder an Rindenschuppen oder gar Spechtabhiebe Anzeichen für einen Befall. Herabfallende Nadeln und sich schnell verfärbende Kronen an Fichten und Weißtannen seien untrügliche Zeichen, dass sich die Schädlinge eingenistet haben.

Nicht jeder Fichten- oder Tannenbestand sei gleichmäßig befallen. B"esonderes Augenmerk sollte bei der Kontrolle vor allem auf Beständen liegen, welche im vergangen Jahr bereits vom Borkenkäfer befallen waren sowie lockere und besonnte Nadelwälder", so das Kreisforstamt. Aber auch durch Schneebrüche, Windwürfe oder Kronenabbrüche geschädigte Bestände würden vom Borkenkäfer bevorzugt.