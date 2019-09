Freudenstadt "Fridays for Future": Presse bei Klimaprotest unerwünscht

Zur Teilnahme an den Kundgebungen und an Veranstaltungen im Rahmen der Klimawoche in den Kreisen Calw und Freudenstadt ruft auch die SPD-Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Calw/Freudenstadt, Saskia Esken, auf. Esken, die zusammen mit Norbert Walter-Borjans für den Parteivorsitz kandidiert, erhofft sich "ein starkes Signal für die Zukunft unseres Planeten". Die Gesellschaft habe die Lasten ihres Lebensstils "viel zu lange" in die Zukunft verschoben.

SPD hofft auf starkes Signal

"Was hat die nächste Generation von einem ausgeglichenen Staatshaushalt, wenn die Schulden des Klimawandels nicht mehr zu tilgen sind?", so Esken am Ende der Haushaltswoche im Bundestag. Sie sei "tief beeindruckt" von dem, was "die jungen Leute von ›Fridays for Future‹ weltweit und auch bei uns vor Ort auf die Beine gestellt haben und von welchem breiten Bündnis sie getragen werden". Sie hätten es geschafft, dass die Klimakrise "endlich ganz weit oben auf der Agenda steht". Und diese Stimmung soll die Partei nutzen. "Die SPD hat eine klare Vorstellung davon, wie wir den Klimaschutz sozial und fair gestalten. Für die dringend notwendige Umkehr sind jetzt aber nicht nur massive Investitionen nötig." Dazu müssten die Lasten "gerecht verteilt" und "an vielen weiteren Stellschrauben" gedreht werden. Die SPD-Bundestagsfraktion werde in den weiteren Haushaltsverhandlungen mit der Union "darauf drängen", dass die beschlossenen Maßnahmen "zeitlich ineinandergreifen und uns am Ende das große Ganze gelingt, und das schnellstmöglich". Sie freue sich über jeden Teilnehmer einer Demonstration, lässt sich für Freitag in Calw allerdings entschuldigen. Sie sei dann schon wieder unterwegs zu einer der nächsten Regionalkonferenzen der SPD.

Ganz anders sieht das die AfD im Nordschwarzwald. Deren Landtagsabgeordneter Klaus Dürr aus dem Kreis Calw, der den Landkreis Freudenstadt jetzt mitbetreut, meldet sich ebenfalls zu Wort: "Die sogenannten ›Fridays-for-Future‹-Demonstrationen haben wohl bereits den herbeigeredeten Charakter einer Jugendbewegung verloren und wurden offenbar durch andere Interessensgemeinschaften gekapert."

AfD: gekaperte Bewegung

Er kritisiert, dass Parteien "die Kinder und Jugendlichen für eigene politische Werbung missbrauchen" und zum Verstoß gegen die Schulpflicht aufrufen. Aber auch "für einige Eltern" der Bewegung "Parents for Future" genieße "die Teilnahme ihrer Kinder am Unterricht offensichtlich nicht die höchste Priorität". Außerdem findet Dürr "das mediale Interesse " an den Demonstrationen als "unverhältnismäßig hoch" im Verhältnis zu den Teilnehmerzahlen. Es sei ein "Mythos", dass es sich um eine "riesige Bewegung" handle. Der tatsächliche Anteil an Schülern dürfte "eher marginal" sein. Mehr Lehrer, klare Schulkonzepte und bessere Ausstattung sowie eine Digitalisierungsoffensive nutze den Schülern "deutlich mehr" als wöchentliche Demonstrationen. "Es steht außer Frage, dass wir uns als Gesellschaft – und zwar gemeinsam – für sinnvollen Umwelt- und Naturschutz stark machen müssen", so Dürr. Ebenso gelte es, "die Ressourcen zu schützen und Nachhaltigkeit in unserer Lebensweise zu verfestigen". Allerdings würde es "der jungen Generation wesentlich mehr helfen", wenn sie "als hochqualifizierte Fachkräfte" später durch innovative Entwicklungen im Bereich der Antriebs-, Heizungs- oder auch Stromerzeugungstechniken revolutionieren würden, anstatt den eigenen Lernerfolg noch "aktiv zu bestreiken". Teilnehmer "dieser Streiks" lade die Fraktion nach Stuttgart zum Gespräch ein, nach Terminabsprache.

Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Baiersbronn hat "mit vielen Kirchen in Baden-Württemberg beschlossen, ebenfalls ein Zeichen zu setzen". Für Freitag, 11.55 Uhr, hat sie eine Andacht mit Gebet auf dem Rosenplatz in Baiersbronn angesetzt. Die Andacht beginne mit einem fünfminütigen Glockenläuten. Die Glocken sollen mahnend in Erinnerung rufen: "Es ist fünf vor zwölf für Gottes gute Schöpfung." Dazu seien auch Kinder und Jugendliche an den Baiersbronner Schulen eingeladen.

Die Glocken läuten

In Dornstetten plant die evangelische Kirchengemeinde am Freitag um 11.55 Uhr ebenfalls eine Andacht. Sie findet in der Martinskirche statt. "Wir als Kirchengemeinde unterstützen mit dem ›Grünen Gockel‹ das Anliegen", heißt es in der Ankündigung. Der Kirchengemeinderat habe beschlossen, "ebenfalls ein Zeichen zu setzen". Die Andacht beginne mit einem zehnminütigen Glockenläuten um "fünf vor zwölf". Sofern es technisch möglich sei, würden die Turmuhren der Martinskirche dann für 24 Stunden stehen bleiben – als Mahnung, rasch zu handeln.

Nach halbjähriger Pause gibt es am Freitag in Horb wieder eine Kundgebung.